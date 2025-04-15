شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد 6 مباريات حاسمة لرحلة الأهلى فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يتبقى لفريق الأهلى 6 مباريات حاسمة فى مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، فى ظل الصراع المحتدم للتتويج بالبطولة المحلية.

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل فى الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.

جاءت مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري كالتالى :

الأربعاء 30 أبريل

بتروجت مع الأهلي 7 مساءً.

الأحد 4 مايو

الأهلي وحرس الحدود 7 مساءً .



الخميس 8 مايو

الأهلي مع المصرى 7 مساءً.



الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 4 عصراً.

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 7 مساءً .

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".