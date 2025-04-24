شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: سيناء تشهد تنمية حقيقية وذكرى التحرير ستظل صفحة مضيئة فى تاريخ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان القوات المسلحة، والي القوات المسلحة المصرية الباسلة بمناسبة عيد تحرير سيناء مؤكداً بأن أرض الفيروز ستظل لؤلؤة تزين خريطة الوطن.

وأضاف أبو شقة، في برقيته أن معركة الانتصار بالحرب والمفاوضات التي رفعت علم مصر خفاقا على أرض سيناء الحبيبة ، بتضحيات شهداء مصر الأبرار الذين دفعوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن ستظل تضيء صفحات التاريخ .

وبين أبو شقة أن ما يقام على أرض الفيروز من تنمية حقيقية خلفه إرادة بطل وزعيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بسواعد مصرية تستكمل مسيرة البناء والتنمية، مقدما التهنئة للشعب المصري العظيم بكل القصة والرواية ، الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء.