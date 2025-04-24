شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" تهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء،

وقال الحزب فى بيانه أن تلك الملحمة الوطنية استكملت بها مصر انتصارها الخالد فى أكتوبر 1973، وأعادت بها الكرامة للأرض والشعب.

وأكد الحزب، أن مصر التى نجحت قبل 43 عامًا فى تحرير سيناء من الاحتلال الغاشم، استطاعت فى السنوات العشر الأخيرة أن تُكمل معركة التحرير، ولكن ضد عدو من نوع آخر، حاول أن يجعل من سيناء ساحة للإرهاب قبل أن تحسم الدولة المصرية هذه المواجهة وتُعلن سيناء أرضًا آمنة مطهّرة من التطرف والإرهاب.

وأعرب الحزب عن فخره واعتزازه بالتضحيات الغالية التى قدمها أبطال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار فى معركتى التحرير: الأولى ضد الاحتلال، والثانية ضد الإرهاب، مشيدًا بما تبذله مؤسسات الدولة فى خوض المعركة الثالثة، والتى ترفع شعار "الوعى والتنمية الشاملة".

وشدد الحزب على أهمية ذكرى تحرير سيناء فى الوجدان الوطنى المصرى، باعتبارها إحدى المحطات المضيئة فى سجل التحدى والصمود، مثمنًا الجهود المتواصلة للقوات المسلحة فى حماية الوطن والدفاع عن مقدّراته وحماية أمنه القومى.