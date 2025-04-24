شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم تفصل عضوا بلجنة شمال القاهرة لثبوت ارتكابه مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبد الباقى، إنه بناء على ما توافر لدى النقابة العامة من مستندات وأحكام قضائية، وبالاطلاع على الوقائع المثبتة بالأحكام الصادرة ضد (أ.ع.ع)، والتى تثبت ارتكابه لجرائم خيانة الأمانة واختلاس أموال عاملين، فقد تقرر بالإجماع من مجلس إدارة النقابة العامة ما يلي:

1- فصل المدعو (أ.ع.ع) من عضوية اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم شمال القاهرة.

وذلك استنادا إلى الأحكام القضائية التالية: الأحكام أرقام،2004، 2005، 2006، 2007 لسنة 2025 جنح المطرية.

2- طالبت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بكافة المواطنين ومؤسسات الدولة، بعدم التعامل مع المدعو المذكور تحت أى صفة تمثيلية للنقابة، سواء باسم النقابة العامة أو اللجنة النقابية بمحكمة شمال القاهرة، حيث إنه قد أصبح لا يمت بأى صلة قانونية أو تنظيمية إلى الهيكل النقابى الرسمي.

3- سيتم إخطار وزارة القوى العاملة وجميع الجهات المختصة بهذا القرار للتأكيد على عدم مشروعية أى تمثيل يصدر عن المذكور مستقبلًا باسم النقابة.

وأكدت النقابة العامة التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق العاملين، وحماية أموالهم والتصدى بكل حزم لأى ممارسات تضر بمصالحهم أو تسيء إلى التنظيم النقابي.