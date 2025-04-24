شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين: منع ظهور دعاء سهيل على أى وسيلة إعلامية داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قرارًا بمنع ظهور دعاء سهيل على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامى دون قيد أو تصريح.

ونشرت الصحفة الرسمية لنقابة الإعلاميين إنذرا إلى كافة الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأى شخص بممارسة النشاط الإعلامى بها دون قيد أو تصريح، وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفقًا للمادة 89 من قانون النقابة.



وقال الدكتور طارق سعده: هناك تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.