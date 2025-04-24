الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بتحرير سيناء

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القاهرة - سامية سيد - تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بالذكرى الثالثة والأربعين لـ تحرير سيناء الحبيبة.

إننا فى هذه الذكرى العظيمة إذ نشعر بالفخر بنجاح الدبلوماسية المصرية فى استرداد كامل أرض سيناء، بعد أن حررتها دماء شهداء الجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973، يزداد فخرنا بما أنجزته الدولة المصرية مؤخرًا على أرض سيناء من تطوير للبنية التحتية ومشروعات تنموية عملاقة تسهم فى تحقيق آمال المصريين عمومًا وتلبية تطلعات أهل سيناء خصوصًا وتستثمر النعم والمزايا التى منحها الله لهذه القطعة الغالية من أرض مصر.

ونصلى أن يحفظ الله بلدنا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم.

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بتحرير سيناء