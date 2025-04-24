شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: رمز عظيم فى وجدان كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر



هنا النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى الطيبة عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى وطننا العزيز بالأمن والاستقرار.

قال "نقيب الإعلاميين" إن هذا اليوم المجيد يمثل في وجدان كل مصري ومصرية رمزًا عظيمًا لقوة هذا الشعب وصلابة أبنائه، وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا، وحماية التراب الوطني ضد من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.

وأضاف "سعده" أن ذكرى تحرير سيناء تأتي حاملة معها مسيرة أخرى تخوضها الدولة المصرية بكل قوة وفخر، وهي مسيرة البناء والتنمية لشبه جزيرة سيناء، وتُولي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، خاصة في العشر سنوات الماضية، حيث أطلقت الحكومة المصرية خطة قومية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين جودة الحياة لأهالي سيناء من خلال توفير كافة الخدمات، وتحقيق الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

وأكد "نقيب الإعلاميين" أن أبناء قواتنا المسلحة سيظلون متمسكين بروح أكتوبر المجيدة، والاقتداء بجيلها العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في التحدي والفداء للحفاظ على كل ذرة رمل من أرض مصرنا الحبيبة الغالية، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

ووجه نقيب الإعلاميين تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال قواتنا المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة الذكية فداء لوطنهم.

حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.