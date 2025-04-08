موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكى اليوم الثلاثاء فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

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يستعد الجهاز الفنى لنادى بيراميدز ، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش اليوم الثلاثاء لمواجهة نظيره الجيش الملكى المغربى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي، أمام المتأهل من مولودية الجزائر ومنافسه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

تمكن فريق بيراميدز من الفوز بنتيجة كبيرة على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى على ستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق بيراميدز قد احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد (13 نقطة)، متساويًا مع الترجي الرياضي التونسي، إلا أن الأخير تفوق في المواجهات المباشرة.في المقابل، أنهى فريق الجيش الملكي مجموعته في صدارة الترتيب برصيد (10 نقاط)، متفوقًا على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بفارق نقطة.

موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكى فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه بيراميدز نظيره الجيش الملكى المغربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الجيش الملكى المغربي إقامة مباراة الإياب مع بيراميدز على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويأتي ذلك القرار في ظل غلق ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستُقام في نهاية ديسمبر المقبل.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدوري الأبطال إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 19 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثاني أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.