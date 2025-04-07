الامارات | عروض ختام كأس دبي العالمي تسجل رقماً قياسياً في موسوعة "جينيس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل العرض الختامي لأمسية النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي، التي أقيمت مساء أمس الأول على مضمار "ميدان"، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، عن فئة "أكبر شاشة عرض طائرة بتقنية LED في العالم"، باستخدام 5,983 طائرة بدون طيار "درونز".

وشهد العرض، الذي حضره أكثر من 60 ألف متفرج، مشاهد بصرية مميزة استمرت نحو 20 دقيقة، مزجت بين أحدث تقنيات الطائرات المسيّرة، والليزر، والمؤثرات الضوئية، والألعاب النارية، لتشكل عرضاً فنياً متكاملاً جمع بين الإبهار البصري والرسائل الثقافية.

وتضمن العرض مجسمات ثلاثية الأبعاد في السماء، بينها صور ضخمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى جانب مشاهد متحركة لخيول وكأس البطولة.

ووفقاً لموسوعة "جينيس"، فقد نجح نادي دبي لسباق الخيل في تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد، بعدما شكّلت الطائرات عرضًا بصريًا فريدًا من نوعه، يُظهر صورًا ومقاطع فيديو بجودة تضاهي الشاشات التجارية التقليدية، ما يعكس التقدّم التكنولوجي والإبداع الفني في تقديم العروض الجوية.

وكان النادي قد سجل في النسخة الماضية من البطولة رقمًا قياسيًا باستخدام 4,000 طائرة بدون طيار، إلى جانب رقمين إضافيين عن "أكبر مجسم جوي للكأس" و"أكبر شعار جوي"، ليؤكد مجددًا هذا العام مكانته الرائدة في توظيف التقنيات الحديثة لإثراء الفعاليات الرياضية الكبرى.

وتخللت العروض رسائل وجدانية وثقافية عبرت عن رمزية الخيل في المجتمع الإماراتي، باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية، ومصدر فخر واعتزاز.

واختُتم العرض برسالة للجمهور جاء فيها: "نراكم في العام المقبل: الذكرى الـ30 لكأس دبي العالمي".