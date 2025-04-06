شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: سنقاتل حتى النفس الأخير من أجل الوصول إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أن فريقه سيقاتل حتى النفس الأخير من أجل الوصول إلى كأس العالم، وأن لديه ثقة في اللاعبين للتأهل لكأس العالم، وأنهم سيقاتلون حتى النفس الأخير.

حقق منتخب مصر للناشئين الفوز على منتخب الكاميرون 2 / 1 في المباراة التي انطلقت في السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في النسخة الخامسة عشرة لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت فى المغرب بتاريخ الثلاثين من مارس الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من أبريل الجاري، ليحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة التي يتصدرها منتخب بوركينا فاسو بـ9 نقاط و جنوب أفريقيا بـ4 نقاط.

وأضاف الكأس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى فوز معنزي من أجل العودة من جديد" ، و أتمنى دعم الجماهير المصرية لنا لأن هذا الجيل يستحق الوصول للمونديال".

وسيلعب منتخب مصر مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الرابعة وسيكون أحد فرق أنجولا أو جمهورية إفريقيا الوسطى أو كوت ديفوار.

بينما أكد محمد الزغبي لاعب منتخب مصر للناشئين، أن الجائزة يستحقها جميع اللاعبين.. ولن نبخل على المنتخب بأي شيء.