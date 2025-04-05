مواعيد مباريات اليوم فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

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تقام اليوم، السبت، مواجهتان مثيرتان ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث يحل يلتقي البنك الأهلي بنظيره زد، فيما يصطدم المصري بفريق سيراميكا.

موعد مباراة المصرى وسيراميكا

يلتقي فريق سيراميكا بنظيره المصري، فى الرابعة عصراً، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والمتعة، داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ويتنافس المصري وسيراميكا بالمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، والتي تضم أيضاً فرق، البنك الأهلي، زد، وغزل المحلة، حيث يحتل سيراميكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما يحتل المصري المركز الرابع.

موعد مباراة البنك الاهلى وزد

وفي السابعة مساءً، يلتقي فريق البنك الأهلي مع زد، باستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث كل منهما عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب المجموعة الثانية



يتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حصدها بعد 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمصري رابعاً برصيد نقطتين، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.