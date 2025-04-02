شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد يتفوقون على القدم فى الغزو الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

أصبح فراعنة كرة اليد يتفوقون على نجوم كرة القدم فى الغزو الأوروبى و الإحتراف الخارجى من خلال زيادة الطلب على نجوم منتخب اليد والأهلى والزمالك تحديدا.

ووسط تفوق نجوم فراعنة اليد فى الغزو الأوروبى نجد تراجع نجوم كرة القدم أمثال محمود حسن تريزيجيه الذى سيتواجد فى الأهلى بداية من الموسم الجديد بعد رحلة إحتراف فى الدورى الإنجليزى والبلجيكى و القطرى و محمد عبد المنعم محترف نيس الفرنسى المحتمل عودته للأهلى مجددا و محمد شريف المحترف فى الخليج السعودى يعد صراع شرس منتظر بين الأندية الثلاثة الكبرى فى الدورى المصرى الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضمه .

و أصبح نجوم اليد أمثال أحمد عادل نجم الأهلى محط أنظار برشلونة الإسبانى ومعه محسن رمضان الذى يلقى اهتمام سبورتنج ليشبونة وسط اقتراب عبد الرحمن فيصل نجم الأهلى أيضا من الإنضمام لصفوف باريس سان جيرمان .

وتمتلك مصر ذخيرة من محترفي كرة اليد المتألقين على غرار محمد صلاح نجم ليفربول و عمر مرموش نجم مانشيتسر سيتى و هم محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)و أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني) و علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) والذى إنضم لبرشلونة بداية من الموسم المقبل ويحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)و محمد سند (نيم الفرنسي) و محمد عصام الطيار (لايبزيج الألماني) .