شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بذهبية الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للرجال والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر لسلاح السيف فى تحقيق إنجاز تاريخي والفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للرجال المقامة فى المجر خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس الجاري، وذلك بعد الفوز على المجر في عقر دارها.

وقدم منتخب سلاح السيف مباراة قوية أمام نظيره المجري صاحب فضية أولمبياد باريس والمصنف الثالث عالميًا وصاحب الأرض، ونجح في الفوز بنتيجة 45-37 ليحصد بذلك ذهبية البطولة.

ووصل منتخب مصر، المصنف السابع عالميًا، للمباراة النهائية بعد الفوز في ربع النهائي على نظيره الكوري صاحب ذهبية أولمبياد باريس الماضية والمصنف الأول عالميًا، بنتيجة 45-42 قبل أن يفوز في نصف النهائي على منتخب فرنسا صاحب برونزية الأولمبياد والمصنف الرابع.

واستهل منتخب مصر لسلاح السيف مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره المنتخب البلغاري في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-30، قبل أن يفوز في مباراة ثمن النهائي على منتخب رومانيا بنتيجة 45-38.

ومثل منتخب مصر في البطولة كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي.



فرحة الفوز



فوز منتخب مصر