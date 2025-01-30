نادي الشيخ زايد يدعم قرارت الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الشيخ زايد في بيان له دعم قرارت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية وفيما يخص القضايا المصيرية التي تهم الوطن والمواطن المصري، وتبني سياسات حاسمة في التصدي لكافة التحديات.

بيان من مجلس إدارة نادي الشيخ زايد



في ظل الأوقات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وتأكيداً على موقف مصر الثابت والراسخ تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، يعلن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد دعمه الكامل وتأييده لقرارت فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص القضايا المصيرية التي تهم الوطن والمواطن المصري، وتبني سياسات حاسمة في التصدي لكافة التحديات.

إننا في نادي الشيخ زايد نثمن القرارات الحكيمة التي يتخذها فخامة الرئيس السيسي، وندعم رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، وتحقيق التنمية الشاملة، والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.

كما نؤكد دعمنا الكامل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه. إننا نؤمن أن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تُحترم ويجب على المجتمع الدولي الوقوف بجانبهم في سعيهم لتحقيق حلمهم في الحرية والاستقلال.

كما نؤكد على موقفنا الثابت في الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة في مواجهة أي تهديدات للأمن القومي المصري، وندعو جميع الأعضاء والمواطنين إلى الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، والمشاركة الفاعلة في بناء مصر المستقبل.

نحن في نادي الشيخ زايد، نؤمن أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار والازدهار، ونحن على يقين أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستواصل مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرقي.