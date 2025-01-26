أستراليا المفتوحة: سينياكوفا تحرز لقبها الكبير العاشر في الزوجي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : أحرزت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا لقبها العاشر في البطولات الكبرى على صعيد زوجي السيدات، وذلك بعد تتويجها الأحد بصحبة الأميركية تايلور تاوسند بلقب أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الـ"غراند سلام" في كرة المضرب.

وتغلب الزوجي الذي يتصدر التصنيف، على التايوانية سو واي هسيه واللاتفية يلينا أوستابنكو 6 2 و6 7 (4 7) و6 3 الأحد في النهائي على ملعب "رود لايفر أرينا" في ملبورن.

وهذا اللقب الثالث للتشيكية البالغة 28 عاما في مبلورن، بعد 2022 و2023، من أصل خمس مباريات نهائية، والعاشر بالمجمل في البطولات الكبرى، لكنه الثاني فقط لتاوسند، البالغة أيضا 28 عاما، بعد الأول العام الماضي في ويمبلدون حين توجت بصحبة سينياكوفا.