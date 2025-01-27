الامارات | محمد بن راشد : "عام المجتمع" رسالة بأولويات المرحلة المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن إعلان عام 2025، عاما للمجتمع، يمثل رسالة بأولويات المرحلة المقبلة.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع "إكس" :إعلان عام 2025 "عام المجتمع" هو رسالة بأولويات المرحلة المقبلة .. وهي ترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره .. كالبنيان يشد بعضه بعضا .. "

وتابع سموه قائلا: "إن خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن هو تماسك مجتمعنا الداخلي .. وترابط الأفراد .. والاهتمام بالصغير قبل الكبير .. وبالفقير قبل الغني .. وبالضعيف قبل القوي .."

وأكد سموه: "المجتمع يَقوى بالأسرة .. والأسرة تَقوى بالوعي .. وبالوعي يقوى الوطن .. وتترسخ المسيرة .. ونبني المستقبل الأفضل لأجيالنا بإذن الله".