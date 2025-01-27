شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والخطوات.. برنامج تقسيط التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

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​خيارات التقسيط

كيفية الاستفادة من برنامج التقسيط

المبلغ الخاضع للتقسيط

- مبلغ ومدة التقسيط

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة المياه الوطنية لجميع عملائها برنامج تقسيط التوصيلات المنزلية، لتسهيل سداد المقابل المالي لتوصيلات المياه والصرف الصحي.وكتبت الشركة عبر موقعها الرسمي: إذا كنت تبني منزلك الآن، فنحن نود مشاركتك في بنائه من خلال توفير خيارات دفع مرنة، تساعدك على تركيب توصيلاتك المنزلية والسكن مباشرة.وأضافت: في حال كنت سكنت منزلك وتريد إضافة إحدى التوصيلتين أو كليهما، والاستغناء عن خدمات صهاريج المياه والصرف الصحي، فتسعدنا مشاركتك كذلك، مع خيارات دفع مصممة خصيصًا لاحتياجاتك.وتابعت: اليوم مع إلزامية ربط جميع المنازل بشبكة الصرف الصحي، بحسب دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، يشكّل برنامج التقسيط الذي توفره الشركة حلًا سريعًا لك لطلب الخدمة والارتفاق بها بكل سهولة.وأردفت الشركة عبر موقعها: كلما توسعنا في ربط المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، سنسهم سويًا في تقليص حركة الصهاريج داخل الأحياء التي ليست في حاجة لها، وما ينتج عنها من ازدحام مروري، وسنحافظ على البنية التحتية للطرق والمنظر الحضري لمدننا.يمكنك الاختيار بين التقسيط عبر شركة المياه الوطنية أو التقسيط عبر بطاقتك الائتمانية التابعة لمصرف الراجحي، أو بنك الجزيرة أو بنك الرياض أو البنك الأول أو البنك السعودي للاستثمار أو بنك الإمارات دبي الوطني.قدم على توصيلتك عبر تطبيق المياه الوطنية، وحين الوصول إلى مرحلة السداد، ستصلك رسالة نصية تخبرك بصدور الفاتورة ومبلغها.عبر صفحة متابعة التوصيلة في التطبيق، اختر خطط التقسيط، وتستطيع الاختيار بين خطة تقسيط من خلال شركة المياه الوطنية أو عبر أحد البنوك الشريكة.يجب أن يكون المبلغ الخاضع للتقسيط عبر شركة المياه الوطنية 4100 ريال بحد أدنى. ​وهناك دفعة أولى للتقسيط عبر شركة المياه الوطنية تبدأ من 3500 ريال، في حين أن التقسيط عبر البنوك لا يشترط ذلك.مبلغ القسط عبر شركة المياه الوطنية يبدأ من 200 ريال، ولا يشترط مدة معينة، إذ بانتهاء الأقساط تنتهي مدة التقسيط.في حين أن مبلغ القسط ومدة التقسيط عبر البنوك خاضعان لخطة اتفاقية التقسيط مع البنك، التي ستظهر لك بالتفصيل في حال اخترت التقسيط عبر البنوك.ولا توجد فوائد أو رسوم إدارية للتقسيط عبر شركة المياه الوطنية، وقد تضاف رسوم إدارية وفوائد للتقسيط عبر البنوك بناء على شروط اتفاقية التقسيط مع البنك.​