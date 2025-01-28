شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. رصد إصابة بشرية "نادرة" بإنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية الاثنين أنه جرى تسجيل إصابة بشرية "نادرة" بانفلونزا الطيور في إنجلترا.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) في بيان "إن انتقال فيروس انفلونزا الطيور من الطيور إلى البشر نادر ولم يحدث إلا مرات محدودة في المملكة المتحدة".

وجاء في البيان أن الشخص الذي لم تحدد جنسه، أصيب بالعدوى في مزرعة بوسط إنجلترا حيث كان على احتكاك "مطول بعدد كبير من الطيور المصابة".

وتوصف حالته بـ"الجيدة" وهو يعالج في وحدة رعاية الأمراض المعدية، ووفقا للوكالة فإن "الخطر على الناس ضئيل جدا"، مؤكدة أنه لم "يثبت" انتقال الفيروس بين البشر. إنفلونزا الطيور في بريطانيا و"حُدِّد" جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصاب، وقالت الوكالة أنها اقترحت "تقديم علاج مضاد للفيروسات للأشخاص الذين كانوا الأكثر عرضة للتأثر" بالفيروس.

وتقول الوكالة إن هذه سلالة مختلفة عن تلك المنتشرة بين الثدييات والطيور في الولايات المتحدة.

ومطلع يناير، سجلت أول وفاة بشرية مرتبطة بانفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، وكانت سن المصاب فوق الـ 65 ويعاني أمراضا أخرى، وهو أول حالة خطيرة لإصابة بشرية بفيروس H5N1 تسجل في الولايات المتحدة.