الامارات | نصف نهائي الكأس يجمع «الجارين».. والشارقة مع الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي سُحبت، أمس، في استاد هزاع بن زايد، عن مواجهتين من العيار الثقيل على ملعبين محايدين، وسيجري تحديد موعدهما لاحقاً، إذ يلتقي الوصل، حامل اللقب، مع جاره شباب الأهلي، والشارقة مع الجزيرة.

وكان الشارقة قد أكمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على بني ياس بهدف نظيف، أمس، على استاد هزاع بن زايد، لينضم «الملك» إلى قائمة المتأهلين.

وشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد إلى صفوف «الملك» عادل تاعرابت.

ويدين الشارقة بالفضل لمهاجمه كايو لوكاس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78، مستفيداً من كرة عرضية أرسلها له زميله لوان بيريرا، ليحولها برأسه إلى الشباك وسط حالة من التوهان في خط دفاع بني ياس.

وعانى الفريق المتوج باللقب 10 مرات عبر تاريخه، وهو عدد الألقاب نفسه لشباب الأهلي، كثيراً من أجل تحقيق هذا الانتصار، إذ إن «السماوي» لم يكن لقمة سائغة، حيث هدد لاعبوه مرمى الشارقة بعدد من الفرص وكانوا نداً قوياً على مدار الشوطين.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة وسط محاولات من الجانبين، خصوصاً من بني ياس، الذي صنع فرصاً خطرة كادت أن تغير نتيجة اللقاء، لكن تألق الحارس عادل الحوسني وصلابة خط الدفاع لعبا دوراً كبيراً في الحفاظ على نتيجة التقدم، ليضمن الشارقة تأهله إلى الدور نصف النهائي.