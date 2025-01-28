شكرا لمتابعة خبر عن بريطاني: أطلقت اسم عفيف على حي في نوتنغهام بسبب السعوديين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المهتم بالثقافة السعودية، جون بن لندن، إن برنامج الابتعاث ساهم بشكل كبير في تواجد المجتمع السعودي في بريطانيا، خاصة في مدينة نوتنغهام.

وأوضح جون خلال استضافته في برنامج «الراصد»، أنه أطلق اسم عفيف على أحد أحياء نوتنغهام لكثرة السعوديين المتواجدين بها.

كما أشار إلى أنه التقى بمواطن يدعى خالد العتيبي في نوتنغهام وكان يعيش بجوار 12 منزل من قبيلة العتبان، قائلاً : “كان هناك مجلس للرجال في منزل أبو سلطان، وكان يقيم العديد من العزائم في الإجازات، حيث كان يستضيف الجميع في مناسبات تخرج أو زواج، وكان الجو هناك يشبه الأجواء السعودية فعليًا” .

كما وجه بن لندن شكره للمبتعثين السعوديين، خاصة عبد الرحمن الجهني، الذي كان ينزل إلى وسط المدينة ليجمع المسلمين والعرب وغير العرب، ويأخذهم إلى مجلسه، مؤكدًا أنه في كل رمضان كان يستضيفهم على سفرته، حيث يتناولون الإفطار معًا ويصلون التراويح خلفه.