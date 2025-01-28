شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موجة باردة طويلة تؤثر على المملكة بدءًا من الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي أن التوقعات تشير إلى بداية موجة باردة قوية ستؤثر على معظم المناطق في المملكة اعتبارًا من يوم الخميس القادم.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: “‏التوقعات والمراصد تشير بإذن الله تعالى إلى تأثير موجة باردة طويلة تبدأ بشكل فعلي يوم الخميس القادم وتستمر لمدة 5 أيام على الأقل وقد تستمر فترة أطول على أغلب المناطق” .

وأضاف: وتتركز البرودة الشديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد من المرتفع السيبيري، والذي سيؤثر على كافة مدن المملكة، متسببًا في برودة شديدة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وسيأتي مصحوبًا برياح شديدة وسريعة بالتزامن مع تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى تكون السحب الكثيفة على أجزاء من المملكة .