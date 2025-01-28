شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: خفضنا نسبة الملوثات من 8% إلى 2% .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة نجحت في الحد من استخدام الملح في كثير من المنتجات خاصة منتجات الأطفال، كما نجحت في تخفيض نسبة الملوثات من 8% إلى 2% في عام 2023

ولفت إلى أن الهيئة تراقب المنتجات في بلد المنشأ،وطبقت اعتماد المنشآت في منتجات العسل لتجنب أساليب الغش، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة روتانا خليجية.

وأشار إلى أن المملكة ضمن 5 دول فقط حول العالم خالية من الدهون المهدرجة، مشيرا إلى أن جميع المنتجات التي تدخل المملكة آمنة سواء من جبل علي أو من أي دولة.

ونوه بأن منتجات الشامبو الملوثة بالبنزين لم تدخل إلى المملكة، كما أن المنتجات التي يقوم بشرائها الشخص عبر المتاجر الالكترونية من الخارج لا تخضع لرقابة الهيئة.