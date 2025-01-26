شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى بيراميدز في "قمة ملتهبة" الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية مع دقات السابعة مساء اليوم الأحد، صوب ستاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المرتقب الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة لاسيما أن كلا الفريقين نجح في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم عن طريق وصافة مجموعته.

مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة بمثابة محطة فاصلة فى مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب، ونجح الاهلى في الفوز على بيراميدز ذهاباً وإياباً بالموسم الماضى بنتيجة 3-2 و 1-0، كذلك، لم يحدث أي تعادل في آخر 7 مباريات بين الأهلي وبيراميدز، حيث فاز الأول 5 مرات والثاني مرتين.

ويملك فريق الاهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدف وتلقت 4 أهداف فيما يملك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وتعادل الاهلى مع فاركو بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما فاز بيراميدز على زد اف سى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق على ستاد برج العرب بالاسكندرية في أخر ظهور بدوري أبطال أفريقيا بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون وسام أبو على وأحمد نبيل كوكا و يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق إمام عاشور بجانب حسين الشحات وأفشة وعمرو السولية.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق.

في المقابل، طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبيه بمواصلة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الأولى فى تاريخهم.

ويضع كرونسلاف يورتشيتش آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين إبراهيم عادل ورمضان صبحى وماييلى ومصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الأهلى الليلة.