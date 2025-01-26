شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى بيراميدز في "قمة ملتهبة" الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 26 يناير 2025 08:30 ص
ويملك فريق الاهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدف وتلقت 4 أهداف فيما يملك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.
ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.
وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.
وتعادل الاهلى مع فاركو بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما فاز بيراميدز على زد اف سى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.
ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق على ستاد برج العرب بالاسكندرية في أخر ظهور بدوري أبطال أفريقيا بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.
ويلعب الأهلي اللقاء دون وسام أبو على وأحمد نبيل كوكا و يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق إمام عاشور بجانب حسين الشحات وأفشة وعمرو السولية.
الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق.
في المقابل، طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبيه بمواصلة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الأولى فى تاريخهم.
ويضع كرونسلاف يورتشيتش آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين إبراهيم عادل ورمضان صبحى وماييلى ومصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الأهلى الليلة.
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