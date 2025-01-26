شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصطدم بالإسماعيلي بمواجهة مثيرة اليوم بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile" بمواجهة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى التى تقام في الرابعة عصر اليوم، الأحد، على استاد برج العرب.

يدخل الدراويش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة في الجولة التاسعة، مما يعطى للاعبيه الرغبة في مواصلة الانتصارات، في المقابل يعمل زعيم الثغر على الانتفاضة من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا بهدف لكل منهما، ومن قبل الخسارة من زد والزمالك.

يدخل الاتحاد المباراة محتلاً المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 9 برصيد 12 نقطة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.