شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile" بـ 4 مواجهات في غاية القوة والندية، حيث سيلتقى الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى، وطلائع الجيش يستضيف فاركو، وسيراميكا يحل ضيفًا على غزل المحلة، بجانب المواجهة الأبرز بين الأهلى وبيراميدز والتي ستشهد صراعاً على صدارة الدورى.

ترتيب الدوري المصري

اقتنص فريق بيراميدز صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز على زد بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وسجل فيستون ماييلي الهدف الوحيد في هذه المباراة ليصعد بفريقه لصدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما استغل الخطأ الدفاعي لزد ومن ثم سدد الكرة فى الشباك. مباراة الاهلى وبيراميدز تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية مع دقات السابعة مساء اليوم الاحد صوب ستاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المرتقب الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة لاسيما أن كلا الفريقين نجح في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم عن طريق وصافة مجموعته. مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة بمثابة محطة فاصلة فى مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب، ونجح الاهلى في الفوز على بيراميدز ذهاباً وإياباً بالموسم الماضى بنتيجة 3-2 و 1-0، كذلك، لم يحدث أي تعادل في آخر 7 مباريات بين الأهلي وبيراميدز، حيث فاز الأول 5 مرات والثاني مرتين. مباراة الاهلى وبيراميدز