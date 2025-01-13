زوجة هافيرتس تدعو للاحترام بعد إساءات "مروعة" تلقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الرياص - اسماء السيد - لندن : شاركت صوفيا هافيرتس زوجة الدولي الألماني كاي هافيرتس مهاجم نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم صورا لإساءات "مروعة" تلقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها تهديدات للمولود الذي ينتظر الثنائي ولادته، وذلك بعد هزيمة "المدفعجية" أمام مانشستر يونايتد الأحد في كأس إنكلترا.

وأهدر هافيرتس ركلة ترجيح في مباراة خسارة فريقه على ملعب الإمارات الأحد، قبل أن تنشر زوجته صوفيا التي تنتظر والدولي الألماني مولودهما الأول، رسالتين تلقتهما على إنستغرام.

وأبلغ النادي اللندني عن الإساءة للشرطة، كما أنه يعمل مع شركة بيانات متخصصة لمحاولة تحديد هوية الجناة.

وكتبت صوفيا وهي تشارك إحدى الرسائل المباشرة مع نصف مليون متابع لها على الموقع "أن يعتقد أي شخص أنه من المقبول كتابة شيء كهذا، هو أمر صادم للغاية بالنسبة إلي. أتمنى أن تشعر بالخجل من نفسك".