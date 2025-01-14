أرماني يزين حفل الغولدن غلوب الثاني والثمانين بأناقة خالدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في أمسية ساحرة تجمع بين الأضواء والموضة، قدم جورجيو أرماني إبداعاته الراقية على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الثاني والثمانين.

الحفل، الذي استضافه فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز، شهد حضور أبرز نجوم وصناع السينما والتلفزيون الذين تألقوا بإطلالات مخصصة بعناية من المصمم الإيطالي الأيقوني.



ديمي مور تألقت بفستان من مجموعة جورجيو أرماني بريفيه مصنوع من الحرير بلون الشامبانيا، مزين بتفاصيل هندسية من الكريستال. مور مرشحة لجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم *The Substance*.

تصاميم أرماني بريفيه: الفخامة في أدق تفاصيلها

كانت النجمة ديمي مور، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم The Substance، رمزًا للأناقة بفستان ساحر من مجموعة "أرماني بريفيه".

الفستان المصنوع من الحرير بلون الشامبانيا تم تزيينه بتفاصيل هندسية فريدة مرصعة بالكريستال من شواروفسكي، ما أضفى عليه لمسة من الفخامة الراقية. هذا التصميم المميز عكس جرأة ودقة أرماني في إبراز أنوثة المرأة بأسلوب مميز لا يقبل المساومة.



غال غادوت اختارت فستانًا أسود طويل الأكمام من الحرير من مجموعة جورجيو أرماني بريفيه، يتميز بقصة غير متناظرة مع تفاصيل لؤلؤية كبيرة.

جرأة التصميم مع غال غادوت

أما الممثلة غال غادوت، التي ظهرت كإحدى مقدمات الحفل، فقد اختارت فستانًا أسود طويل الأكمام من تصميم "أرماني بريفيه"، تميز بقصات غير متناظرة تضيف حداثة وأناقة، مع لؤلؤة ضخمة تتوسط التصميم كعنصر مفاجئ يلفت الأنظار.

هذا المزج بين الكلاسيكية والابتكار يعكس روح أرماني في إعادة تعريف الأناقة.



دانيال كريغ، ارتدى بدلة مخملية سوداء من جورجيو أرماني مع جاكيت ذو ياقة كلاسيكية، وقميص أبيض وربطة عنق. كريغ مرشح لجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم Queer.

بدلات الرجال: القوة والتميز

تصاميم البدلات الرجالية كانت بلا شك لوحة من الإبداع. النجم دانيال كريغ، المرشح لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Queer، ارتدى بدلة مخملية سوداء بتصميم كلاسيكي مع لمسة عصرية، حيث أضاف القميص الأبيض وربطة العنق أناقة تليق بحضوره الطاغي.



غلين باول، ارتدى بدلة مخملية بنية داكنة من مجموعة Made to Measure، مزينة بساتان أسود، مع قميص حريري بني. باول مرشح لجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن فيلم Hit Man

النجم غلين باول، الذي ترشح عن دوره في فيلم Hit Man، كان مثالاً للرقي ببدلة مخملية بنية داكنة، أضاف إليها قميص حريري بنفس اللون لمسة جمالية متناغمة.

اللون البني الداكن المستخدم في التصميم، مع تفاصيل الساتان الأسود، يعبر عن جرأة وابتكار يُعبران عن روح العصر.



إدوارد نورتون اختار جاكيت سهرة مخملي أسود من جورجيو أرماني مع بنطال سهرة أسود وربطة عنق. نورتون مرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم A Complete Unknown

أناقة عصرية ودقة متناهية

إدوارد نورتون، المعروف بأسلوبه الكلاسيكي الراقي، اختار جاكيت سهرة من المخمل الأسود مع ربطة عنق تقليدية، مما جعله مثالاً للأناقة الخالدة.



كوبر كوتش، تألق ببدلة توكسيدو سوداء مع تفاصيل ساتان وقميص سهرة أبيض وربطة عنق. كوتش مرشح لجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني عن دوره في Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

بينما أضاف النجم كوبر كوتش، المرشح لدوره في مسلسل Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story، لمسة شبابية بارتداء توكسيدو كلاسيكي مزين بالسّاتان.

أما كريس باورز، الملحن المرشح لجائزة أفضل موسيقى تصويرية، فقد خطف الأنظار بجاكيت أبيض يعكس الفخامة المميزة مع تباين لافت من البنطال الأسود.



تيم فيلباوم، اختار بدلة سوداء أنيقة من إمبوريو أرماني مع كنزة سوداء. فيلمه September 5 مرشح لجائزة أفضل فيلم درامي

لمسات غير تقليدية

عكست اختيارات بعض النجوم مثل تيم فيلباوم وكوزمو جارفيس تطور خط "إمبوريو أرماني"، حيث ارتدى فيلباوم بدلة سوداء مزينة بالسّاتان مع كنزة سوداء، بينما اختار جارفيس إطلالة زرقاء داكنة، جلبت مزيجًا من الأناقة والجرأة العصرية.



ماورا ديلبيرو ارتدت فستانًا حريريًا أسود من جورجيو أرماني مزينًا بكشكش من الشيفون الأبيض. فيلمها Vermiglio مرشح لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية

المخرجة ماورا ديلبيرو، التي ترشحت بفيلمها Vermiglio، أضافت بعدًا دراميًا على السجادة الحمراء بفستان أسود أنيق مزين بطيات شيفون بيضاء تمنح التصميم حيوية ورقيًا في آن واحد.



مات رايف تألق ببدلة مزدوجة الصدر من الحرير الأسود مع نقش نسيجي متناغم من تصميم جورجيو أرماني

مات رايف، بإطلالته في بدلة مزدوجة الصدر من الحرير الأسود، أظهر قدرة أرماني على الجمع بين الكلاسيكية والتصميم الحديث، مع لمسة نسيجية مميزة تتناغم مع تفاصيل الساتان.



مرآة للابتكار

ليست تصاميم أرماني مجرد أزياء، بل هي تجربة فنية متكاملة تعبّر عن فلسفة الجمال الراقي. هذا الحفل لم يكن فقط مناسبة للاحتفاء بالسينما، بل كان أيضًا عرضًا لروعة الإبداع البشري في مجال الموضة. جورجيو أرماني أثبت مرة أخرى أنه سيد التفاصيل، ومن خلال تصميماته المخصصة، أضاف لمسة من السحر والرقي لواحدة من أبرز الليالي في هوليوود.