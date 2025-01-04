كأس يونايتد: بولندا في النهائي بفوز شفيونتيك على ريباكينا

الرياص - اسماء السيد - سيدني : قادت المصنفة الثانية عالميا إيغا شفيونتيك منتخب بلادها بولندا إلى نهائي كأس يونايتد المختلطة للمنتخبات في كرة المضرب على حساب كازاخستان، بفوزها على السادسة إيلينا ريباكينا 7 6 (7 5) و6 4 السبت في سيدني، لتُكمل بذلك سلسلة انتصاراتها المتتالية في البطولة.

ويواجه المنتخب البولندي وصيف العام الماضي أمام ألمانيا، في النهائي الفائز بين الولايات المتحدة وتشيكيا.

وقالت شفيونتيك العائدة إلى القمة بعد الأخبار في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بأنها قضت شهرا واحدا في الإيقاف بسبب انتهاك قواعد المنشطات "إنه التحضير المثالي لبطولة أستراليا المفتوحة (التي تنطلق في 12 كانون الثاني/يناير)".

وخاضت صاحبة الألقاب الخمسة في الغراند سلام المباراة واضعة مشدا حول فخذها الأيمن، بعد أن وضعته خلال المجموعة الثالثة من مواجهة صعبة وشاقة استمرت نحو ثلاث ساعات أمام البريطانية كايتي بولتر في ربع النهائي.

وحسمت البولندية المجموعة الأولى بعد الاحتكام إلى شوط كسر التعادل، قبل أن تفوز بالثانية بسهولة أكبر.

ومنح المصنف السادس عشر هوبرت هوركاتش التقدّم لبولندا في المباراة الأولى من نصف النهائي، بفوزه المقنع على ألكسندر شفتشنكو (المصنف 78) 6 3 و6 2.