دورة بريزبين: انسحاب حامل اللقب ديميتروف من نصف النهائي للإصابة

الرياص - اسماء السيد - بريزبين : انسحب حامل اللقب البلغاري غريغور ديميتروف من الدور نصف النهائي لدورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب السبت أمام التشيكي غير المُصنّف ييري ليهيتشكا بسبب إصابة في الفخذ، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من بداية بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى.

وخسر ديميتروف المجموعة الأولى 4 6 وكان متعادلا في الثانية 4 4، قبل أن يغادر الملعب إلى جانب أخصائي العلاج الطبيعي لحصوله على وقت مستقطع طبي.

وعاد المصنف العاشر عالميا إلى الملعب بعد ذلك، لكنه لعب نقطة واحدة قبل أن ينسحب، فاسحا في المجال أمام ليهيتشكا لبلوغ النهائي حيث سيواجه الأميركي رايلي أوبيلكا أو الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار وكلاهما طويل القامة ويتمتع بإرسالات قوية.

وستكون هذه المباراة النهائية الرابعة للتشيكي البالغ من العمر 23 عاما في دورات رابطة المحترفين، إذ يأمل بإضافة لقب بريزبين إلى لقبه في أديلايد في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وقال ليهيتشكا عن مواجهة أوبيلكا أو مبيتشي بيريكار "سأحتاج إلى التركيز بنسبة 100% طوال الوقت. سأحتاج إلى التركيز على كل نقطة، كل فرصة، لأن الفرصة قد تضيع في لحظة صغيرة جدا".

وأضاف "أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلي هو التركيز على أشواط إرسالي، ثم محاولة إيجاد طريقة ما في ردّ الإرسال".

ولدى السيدات، واصلت الروسية بولينا كودرميتوفا المتأهلة من التصفيات أسبوعها الخيالي بتغلبها على الأوكرانية أنجيلينا كالينينا 6 4 و6 3 في مباراة نصف النهائي الأولى.