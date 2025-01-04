دورة أوكلاند: أوساكا إلى أول نهائي لها منذ ثلاثة أعوام

الرياص - اسماء السيد - اوكلاند : تأهلت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا و57 حاليا، إلى نهائي دورة أوكلاند النيوزيلندية في كرة المضرب من فئة 250 نقطة، بعد فوزها على الأميركية أليسيا باركس 6 4 و6 2 السبت، لتضرب موعدا مع الدنماركية كلارا تاوسون الفائزة على الأميركية روبين مونتغومري.

وستحاول اليابانية المتوجة بأربعة ألقاب غراند سلام إحراز لقبها الأول منذ بطولة أستراليا المفتوحة في 2021، علما أنها عادت إلى المنافسات قبل نحو عام وذلك بعد فترة توقف دامت 15 شهرا بعد إنجابها ابنتها شاي في تموز/يوليو 2023.

وخاضت اليابانية البالغة 27 عاما السبت أول نصف نهائي لإحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات، منذ دورة ميامي المفتوحة في نيسان/أبريل 2022.

وحققت أوساكا التي بدت دقيقة وقوية ومركزة فوزا واضحا على باركس (المصنفة 78 عالميا)، من دون أن تظهر أدنى علامات التوتر، بعدما نجحت بكسر إرسال منافستها مرتين في كل مجموعة.

وخاضت باركس أمام أوساكا مباراتها الثانية في أوكلاند في يوم واحد، بعدما لعبت في وقت سابق السبت مباراة ربع النهائي أمام مواطنتها كايتي فولينيتس (6 1 و6 4) والتي كانت مقررة الجمعة لكنها تأجلت بسبب الأمطار.

وقالت أوساكا "من الواضح أنني سعيدة للغاية. لم أخض سابقا في مسيرتي أبدا مباراة نهائية قبل أسبوع من بداية بطولة أسترالية المفتوحة".

وأضافت "لكن هناك دائما أشياء يجب تحسينها مهما كان عمرك".