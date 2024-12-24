الامارات | واقعية عمان تحسم مواجهته أمام قطر في "خليجي 26"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعب المنتخب العماني بواقعية خلال مواجهة شقيقه القطري مساء اليوم على استاد جابر المبارك في الكويت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" إذ ترك لاعبوه الأداء لمنافسهم وكسبوا في المقابل نتيجة اللقاء 2-1 ليعززوا من حظوظهم في التأهل للدور الثاني بعد الوصول للنقطة الرابعة، بينما تجمدت نقاط "العنابي" عند نقطة واحدة.

وعلى مدار شوطي المباراة كان الجانب القطري الأكثر خطورة بالفرص الكثيرة التي حصل عليها لاعبوه، كما أنهم لم يستثمروا الهدف المبكر الذي كان قد سجله المهاجم المعز علي في الدقيقة 2، بعد أن كان قد توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل الكرة فوق حارس المرمى لتستقر في الشباك.

ومع مرور الوقت تماسك لاعبي المنتخب العماني ولم يتأخروا كثيراً في العودة لأجواء اللقاء، إذ حصلوا على ركلة جزاء سجلها لاعبه عصام الصبحي في الدقيقة 20.

وانطلقت الحصة الثانية بمحاولات قطرية خطرة لم يكتب لها النجاح، غير أن الجانب العماني استثمر فرصه وسجل هدف التقدم بعد أداء جماعي رائع عبر لاعبه عصام الصبحي الذي سجل هدفه الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 52.

وشهدت الدقائق الأخيرة مجموعة من الفرص المحققة للمنتخب القطري لكن لاعبوه تفننوا في اضاعتها، بينما استبسل خط الدفاع العماني ومن خلفهم حارس مرماهم ما منحهم الخروج بالنقاط الثلاث.