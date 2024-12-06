شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات اتحاد الرجبي ومجلس صاحب يحسمها بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

تجري في الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة انتخابات اتحاد الرجبي، بمقر الاتحادات الرياضية في استاد القاهرة، لانتخابات مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة 2024 / 2029.

وكان حسام صاحب وقائمته قد حسموا الفوز في الانتخابات بالتزكية، في ظل عدم تقدم أي مرشحين آخرين بأوراق ترشحهم ضد هذه القائمة.

وضمت قائمة حسام صاحب ، كلا من زياد الشاذلي، حسن أحمد خالد، محمد مختار علي، محمد أحمد نصر، طارق عادل شرف، مريم موافي، شيرين أحمد محسن على منصب العضوية.

على جانب آخر، كشف حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي عن انضمام الاتحاد المصري إلى عضوية الاتحاد الدولي للعبة، بعد متابعة من قبل الاتحاد الدولي استمرت لمدة 3 سنوات وهو حدث كبير بالنسبة لاتحاد الرجبي المصري.

كشف صاحب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كان هناك اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الدولي وتم اعتماد حصول الاتحاد المصري حصل على العضوية العاملة في الاتحاد الدولي، بعدما سبق وحصل من قبل على عضوية الاتحاد الإفريقي للرجبي.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الرجبي اجتماعا يوم 6 ديسمبر المقبل بمقر الاتحاد في استاد القاهرة الدولي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة الاتحاد لمدة 4 سنوات جديدة.

وفاز حسام صاحب برئاسة اتحاد الرجبي لدورة جديدة بالتزكية، ومعه أعضاء مجلسه.