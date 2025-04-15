منتدى العمرة يستعرض مشاريع البنى التحتية ونظم النقل

جولات سياحية
انطلقت أعمال منتدى العمرة والزيارة بنسخته الثانية في مركز الملك سلمان للمؤتمرات في المدينة المنورة، أول من أمس، بالإضافة إلى انطلاق المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى المقام تحت شعار «إثراء كل خطوة في رحلة المعتمر والزائر»، الذي يضم 150 عارضًا من الجهات الحكومية، وشركات تقديم الخدمة، والمنظمات غير الربحية، على مساحة تبلغ 9 آلاف متر مربع.
في حين أجرت شركات السياحة في المدينة المنورة جولات سياحية مجانية للمشاركين في المعرض بالمواقع التاريخية، والمرتبطة بالسيرة النبوية، وذلك على مدى أيام المعرض.
تحول تاريخي
يستعرض «معرض ومنتدى العمرة والزيارة» أبرز المشاريع والمبادرات الحكومية التي يتم تنفيذها لتشييد بنية تحتية عصرية متطورة، ونظم نقل متطورة، وأماكن ضيافة عالمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تعزيز تجربة المعتمرين والزوار.
ويتيح المعرض المصاحب للمنتدى لزواره التعرّف عن قرب على أبرز المشاريع الرائدة التي يتم تنفيذها في المدينتين المقدستين تحقيقًا لبرامج رؤية المملكة 2030. وتشكّل هذه المشاريع جانبًا من التحوّل التاريخي في منظومة المشاريع والمبادرات الحكومية، التي تهدف إلى تعزيز تجربة المعتمر والزائر من خلال استثمار مشاريع توسعية كبرى، ومبادرات رائدة في مجال الاستدامة، وتجارب ثقافية وتاريخية غنية، تتناول العمق الروحي والتراثي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تقديم خدمات شاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات المعنية.
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