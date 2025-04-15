شكرا لقرائتكم خبر عن لتوحيد الرؤى.. المملكة ترأس اجتماع اللجنة العربية للأرصاد بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع الأرصاد والمناخ

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الدمام - شريف احمد - رأس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن بن سالم غلام وفد المملكة وأعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.وأكد الدكتور غلام في كلمته خلال الاجتماع أهمية تفعيل اللجنة لتكون منصة تنسيقية بين الدول الأعضاء، تُسهم في توحيد الرؤى وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المناخية، وتفعيل العمل العربي المشترك على أسس علمية ومؤسسية راسخة.وأشار إلى أن المملكة ومن خلال رئاستها لأعمال اللجنة، تعمل على تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الأرصاد والمناخ ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم جهود التنمية المستدامة في الوطن العربي.