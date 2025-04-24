سحب نوع مشروم شهير من الأسواق الأمريكية بسبب بكتيريا قاتلة.. ماذا تفعل بالجسم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

سحبت شركة أمريكية لإنتاج الأغذية في نيويورك، نوع فطر من الأسواق بشكل عاجل، وذلك بعد اكتشاف تلوثه ببكتيريا الليستيريا المستوحدة، التي قد تكون مهددة للحياة خاصة لدى الفئات الأكثر ضعفًا.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مؤخرًا تحذيرًا بشأن هذا المنتج، مشيرة إلى أن التلوث قد يؤدي إلى الإصابة بداء الليستيريا، وهو مرض منقول عن طريق الغذاء، ويُعد شديد الخطورة على النساء الحوامل، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

تفاصيل السحب

شمل السحب عبوات بحجم 200 جرام من الفطر، التي جرى توزيعها عبر شركة شهيرة في حي كوينز، نيويورك، وشُحنت إلى المتاجر الأمريكية بين 11 و31 يناير 2025، وتحمل هذه العبوات الرمز الشريطي (UPC): 6975730520101.

وجاء قرار السحب بعد العثور على عينات ملوثة بالبكتيريا في أحد المتاجر بمدينة بوفالو في نيويورك، على الرغم من عدم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة حتى لحظة الإعلان.

خطر داء الليستيريا

ويعد داء الليستريات من أخطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، وتسبّبه بكتيريا الليستيريا المستوحدة، وعلى الرغم من ندرته نسبيًا، إذ تتراوح معدلات الإصابة بين 0.1 و10 حالات لكل مليون شخص سنويًا بحسب اختلاف البلدان والمناطق، إلا أن المرض يُشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة بسبب ارتفاع معدل الوفيات المرتبط به، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وعلى عكس العديد من البكتيريا الأخرى التي تسبب الأمراض الغذائية الشائعة، يمكن لبكتيريا الليستيريا المستوحدة أن تبقى حية وتتكاثر حتى في درجات الحرارة المنخفضة التي توجد في الثلاجات، ولذلك، يعتبر تناول الأغذية الملوثة بهذا النوع من البكتيريا هو المسار الرئيسي للعدوى.

ويمكن أن تنتقل العدوى أيضًا بين البشر، خاصة من النساء الحوامل إلى الأجّنة، ما يزيد من خطورة المرض على الفئات الضعيفة.

وتنتشر الليستيريا المستوحدة بشكل واسع في البيئة الطبيعية، حيث توجد في التربة، والماء، وفي المسالك الهضمية للحيوانات، وقد تتلوث بها الخضروات من خلال التربة أو عند استخدام الروث كسماد، كما يمكن أن يتلوث الطعام الجاهز للاستهلاك في أثناء التجهيز، ما يتيح للبكتيريا التكاثر إلى مستويات خطيرة خلال عمليات التوزيع والتخزين.

أعراض بكتيريا الليستيريا

تنتقل بكتيريا الليستيريا عبر أطعمة ملوثة، وغالبًا ما ترتبط بـ اللحوم الباردة، الأجبان، ومنتجات الألبان غير المبسترة. وتشمل أعراض الإصابة:

الحمى

آلام العضلات

اضطرابات عصبية مثل التهاب السحايا وقد تؤدي العدوى إلى الإجهاض أو وفاة الجنين لدى النساء الحوامل.

ليست الحادثة الأولى

يُذكر أن هذا النوع من الفطر كان وراء عدة تفشيات سابقة للمرض في الولايات المتحدة، من بينها تفشيات في 2020 و2023 في ولايات كاليفورنيا، هاواي، ميشيجان، ونيوجيرسي، كما شهد شهر مارس 2025، سحب منتجات مشابهة من شركة كورية أخرى بسبب التلوث نفسه.

توصيات FDA للمستهلكين

وأوصت إدارة الغذاء والدواء، بما يلي: