شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.