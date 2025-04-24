وزير الصناعة يُشيد بدور معهد الصناعات الغذائية في تأهيل الكوادر الوطنية ويثمن تطور الخرج في قطاع الألبان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أشرف العصيمي

أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بالدور البارز الذي يقدمه معهد الصناعات الغذائية في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في قطاع صناعة الغذاء، مؤكدًا أن المعهد يمثل ركيزة مهمة في تعزيز القدرات البشرية الوطنية ورفع جودة وكفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ونوّه وزير الصناعة بما شهدته محافظة الخرج من تطور لافت في قطاع الصناعات الغذائية، مما جعلها واحدة من أبرز المحافظات المساهمة في تغطية احتياجات المملكة من منتجات الألبان ومشتقاتها، إضافة إلى الدواجن واللحوم وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة خلال أعمال المنتدى السعودي للألبان، والذي تحتضنه محافظة الخرج بتنظيم من المركز الوطني للتنمية الصناعية بالتعاون مع غرفة الخرج.

وشهد المنتدى إقامة جلسة رئيسية بعنوان “نحو منظومة متكاملة لتطوير قطاع الألبان”، شارك فيها رئيس مجلس إدارة معهد الصناعات الغذائية عبد الله بن ناصر البدر، حيث أكد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتطوير القطاع، مشددًا على ضرورة توفير كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دعم مراحل الإنتاج والتوزيع وتحقيق الاستدامة في هذا المجال.

ويشارك معهد الصناعات الغذائية ضمن جناح تعريفي في المنتدى، يستعرض من خلاله عددًا من قصص النجاح لخريجي المعهد الذين أثبتوا تميزهم في سوق صناعة الغذاء.

وعلى هامش المنتدى، وقّع المعهد اتفاقية تعاون مع“دالة للاستشارات”، بهدف دعم وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الغذاء، وتمكينها من تلبية احتياجات سوق العمل المتنامي

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