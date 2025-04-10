نواتج التعلم
بدوره، أكد المدير العام للتعليم في الأحساء حمد العيسى، على اهتمام الوزارة، بمتابعة وزير التعليم، بالميدان التربوي، وسعيها لتحسين نواتج التعلم، واصفًا هذه الخطوة بأنها طريق لنشر ثقافة التميز وعرض أثر التجارب، وتحفيز المدارس لإبراز جهودها المتميزة في التطوير وتحسين عمليات التعلم والتعليم، وأشار مساعد المدير العام للتعليم في الأحساء للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الفلاح، إلى حرص إدارة التعليم على استخراج التجارب الناجحة إلى خارج أسوار المدارس وتبادلها بين الجميع للاستفادة منها، وأعرب عن ثقته في أن مدارسنا تمتلك تجارب ثرية سيستفيد منها الميدان التعليمي.
الذكاء الاصطناعي
خلال اللقاء، قدم المعلم عمار العيد «من تعليم الأحساء» تجربته المتميزة في رفع مستوى القراءة والنطق في مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال أداة Reding Progress، والتي أثبتت إحداث نقلة نوعية في مستوى الطلاب. كما قدمت ذبحه العجمي عرضاً لتجربتها في التميز المدرسي، وتحقيق جوائز على المستويين الوطني والإقليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر 48 تجربة متميزة تشمل 16 منطقة تعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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