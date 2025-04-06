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الفازنلي: الحرارة لم تصل لذروتها ومازالت توجد ملامح الشتاء ..فيديو

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الفازنلي: الحرارة لم تصل لذروتها ومازالت توجد ملامح الشتاء ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل الفازنلي، استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة.

وقال الفازنلي في تصريح لقناة الإخبارية: ” شهر أبريل معروف بكثرة سقوط الأمطار، وهذا ما لمسناه في بعض المناطق مثل حائل والقصيم ومكة المكرمة”.

وأضاف المحلل ، حتي الآن لم تسجل النسب المرجوة منها في المعدلات المناخية ومن المتوقع وجود تقلبات وكمية هطول أمطار أكثر من المتوقع.

وأكد الفازنلي أن الحرارة ما زالت معتدلة ولا تصل لذروتها، وما زالت توجد ملامح من فصل الشتاء بدخول كتل هوائية باردة ،ومن المتوقع سقوط أمطار غداً على الرياض والمدن والمحافظات التابعة لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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