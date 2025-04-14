شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاعر أقسم ألا يتزوج حتى تموت أمه! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الدكتور عائض القرني قصة شاعر سعودي أقسم ألا يتزوج حتى تموت أمه.

وأشار القرني إلى إن الشاعر كان تزوج في أول شبابه بزوجة كانت تعارض والدته وكانت دائما على خلاف معها، ‏فقرر الانفصال عنها وأقسم بألا يتزوج مرة أخرى إلا بعد وفاة والدته٠

ولفت إلى أن هذا الشاعر ظل عازباً حتى تجاوز الثمانين من عمره ، مشيراً إلى إنه كان طيلة هذه الفترة تحت قدم أمه ، يخدمها ويلبي كل طلباتها وكان يراعيها وكأنها طفلته ٠