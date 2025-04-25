شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: هالة الشمس الكبيرة في سماء الرياض اليوم شيء طبيعي جدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المهتم بالطقس وليد سليمان الحقيل أن هالة الشمس الكبيرة في سماء الرياض اليوم الجمعة 27 شوال شيء طبيعي جدًا.

ويُشار إلى أن هالة الشمس عبارة عن حلقة كبيرة من الضوء تظهر لوجود السحب العالية في الغالب وتكون خفيفة.

وتحتوي الهالة على بلورات جليدية صغيرة، كما أنها ناتجة عن انكسار الضوء أو انعكاسه من خلال هذه البلورات الجليدية، وفي الغالب تدل على قرب حالة جوية ممطرة عليها .

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