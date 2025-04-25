رامي عياش يُشعل الأجواء بحفل مميز ومُبهر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان اللبناني رامي عياش إنطلاق الدورة الثانية من منتدى beauty and wellbeing لمؤسسته هنادي داغر، وبعدها أحيا رامي عياش حفلا مميزا في واجهة بيروت البحرية، قدّم فيه أروع الأغاني وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.
فلا شك ان حفلات رامي عياش دائما ما تكون مبهرة نظرا للأجواء المميزة التي يقوم بها.
على صعيد آخر تحدث رامي عياش في السابق عن تفاصيل طفولته، وعلاقته بوالدته التي كانت تعامله بصرامة وإنضباط شديد، والتي كانت مديرة مدرسة لمدة 16 عاماً وذلك في برنامج "حبر سري".
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