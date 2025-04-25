الامارات | ألمانيا.. يقتل متسولا ليدخل السجن هربا من مشاكله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة ألمانية اليوم الجمعة بالسجن المؤبد على رجل طعن متسولا حتى الموت في مدينة فرانكفورت الألمانية بغرض اعتقاله بتهمة القتل.

وقال رئيس المحكمة الإقليمية في فرانكفورت: "أراد المتهم أن يقتل ليدخل السجن ويتخلص من همومه. بدا له هذا الحل الأمثل لمشاكله".

وقبل ارتكابه الجريمة، كان الرجل /30 عاما/ يعيش في مدينة ناشتيتن بولاية راينلاند-بفالتس، وكان عاطلا عن العمل ويواجه خطر التشرد.

وفي 7 مارس 2024 حمل المتهم سكين مطبخ كبير وقاد سيارته إلى منطقة محطة قطار فرانكفورت.

وبحسب قناعة المحكمة، كان المتهم يبحث هناك عن ضحية أضعف منه من حيث البنية.

وصادف الرجل متسولا /49 عاما/ كان فاقدا لساقه ويجلس على كرسي متحرك، ويزن ما يزيد قليلا عن 40 كيلوغراما.

وبعد محادثة قصيرة بين الرجلين، اندفع الضحية بكرسيه المتحرك نحو ممر، وطارده المتهم وطعنه عدة مرات في ظهره بقوة كبيرة.

واستجابت المحكمة لطلب الادعاء بمحاكمة المتهم بتهمة "القتل العمد بدوافع دنيئة".

وكان محامي المتهم قد طالب بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات بتهمة القتل غير العمد.