في ذكرى ميلادها الـ 84.. هكذا تعرفت والدة ملك الأردن عبد الله بوالده

ميرنا وليد - بيروت - إلتقت الأميرة منى الحسين، وإسمها الحقيقي أنطوانيت أفريل غاردينر، بالملك حسين خلال حضورها حفلة تنكرية، وقد إختار الملك حينها زي قرصان، وكانت لا تزال الأميرة في التاسعة عشرة من عمرها.

تجرأت على مصارحته بعدم إعجابها بملابسه، وقالت له: "جلالة الملك الزي الذي إخترته وضيع". فتفاجأ الملك من صراحتها، لكن إبتسامتها سحرته، وقرر التقرب منها. وكشف لاحقاً: "للمرة الأولى تهتم فتاة بي كإنسان وليس كملك".

تزوج الملك حسين من أنطوانيت في 25 أيار/مايو 1961، بعد أن أشهرت إسلامها حباً به، وحملت إسم الأميرة منى الحسين بدلاً عن إسمها الحقيقي. رزقا بأربعة أولاد: الأمير عبدالله، الأمير فيصل، والتوأم عايشة وزين، ما بدد هموم الملك من ناحية الوريث الشرعي.