أمل عرفة تطلق أغنيتها الجديدة "في سر"

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الفنانة السورية أمل عرفة، أغنيتها الجديدة "في سر غريب بهالبلد"، وذلك عبر يوتيوب.

وأغنية "في سر" من كلمات وألحان الموسيقار رضوان نصري، وإخراج الفيديو كليب خالد عثمان، والتصميم الجرافيكي بيان شربجي.

وشاركت أمل متابعيها عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تغني مقطع من الأغنية الجديدة، وأرفقته بتعليق كتبت: "سمعو غنيتي في سر عبر قناتي الرسمية والوحيدة على "يوتيوب".

وجاءت الأغنية على شكل فيديو كليب، يظهر فيه لقطات من أحياء وأزقة مدينة دمشق القديمة والجديدة، بالإضافة إلى الرسوم الجرافيكية التي ميزت الفيديو.

ومن كلمات الأغنية: "بتسافر وراكض للمجد.. لأبعد بعد.. وسفراتك ما إلها عدد.. بتعيش أيام عالوعد.. وأحلامك ما بتنهد.. ومتعلق بعدك بحبال الود".

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