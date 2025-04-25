ليلى أحمد زاهر في أول تعليق لها بعد حفل زفافها من هشام جمال

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر، منشوراً عبر حسابها الرسمي، علقت فيه لأول مرة على حفل زفافها، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي.



وشاركت ليلى متابعيها، مقطع فيديو من حفل الزفاف، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "إحنا بجد مش لاقيين كلام يوصف إحساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللي كانوا معانا في أحلى يوم في حياتنا".

واحتفلت ليلى بزواجها من الفنان المصري هشام جمال، أمام هرم سقارة. وحضر حفل الزفاف عدد من النجوم من الوسط الفني، نذكر منهم من يسرا، ليلى علوى، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، أمير شاهين، تامر مرضى، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، شيري عادل وعماد صفوت.