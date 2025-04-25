شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح هل تجب الزكاة على الأموال المتاحة في البطاقة الائتمانية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم الزكاة في الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية.

وقال الشثري خلال حديثه في برنامج يستفتونك المذاع على قناة “الرسالة”: “قد أوجب الله عز وجل الزكاة في الأموال الزكوية، فقال: خذ من أموالهم صدقة.”

وأضاف: “بناءً على ذلك، فإن كان في البطاقة مبلغ مالي قد بلغ النصاب، سواء بمفرده أو بضمّه إلى بقية أموال الإنسان، فقد وجب عليه أن يُزكّي هذا المال.

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