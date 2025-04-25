أبطال مسلسل “بريستيج” يحتفلون بالعرض الخاص في القاهرة

احتفل أبطال وصنّاع مسلسل “برستيج”، أحدث إنتاجات يانغو الأصلية، بالعرض الخاص والحصري للحلقة الأولى في حدث استثنائي أقيم في تياترو أركان، بالشراكة مع ڤودافون مصر كشريك استراتيجي.

وشهدت السجادة الحمراء تألق نجوم العمل بحضور نخبة من المشاركين في المسلسل، مثل محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي وغيرهم، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة والكاتبة إنجي أبو السعود.

كما حضر الحدث ممثلون من فريقي يانغو بلاي وڤودافون مصر، الذين شاركوا في الاحتفال المميز بهذا الإنجاز إلى جانب عدد من صناع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونخبة من النجوم مثل: هشام ماجد، أكرم حسني، محمد دياب، محمد أنور، هاني شنودة، علي ربيع، رحمة أحمد، نسرين أمين، أحمد عبد الوهاب وآخرون.

يُعد هذا الحدث خطوة مهمة ليانغو بلاي في تقوية مكانتها في سوق المحتوى العربي والمصري، ويعكس التزامها بتقديم محتوى محلي مميز يتماشى مع الرؤية المستقبلية لتقديم قصص محلية بجودة عالمية.

وأضاف جو الخوند، رئيس الإنتاجات الأصلية ليانغو بلاي: “ما جذبني في ‘بريستيج’ هو التحدي، والقصة التي لا تمتّ للتقليدية بصلة؛ فهي تحمل عمقًا ومساحة تمكّننا من العمل بأسلوب جديد يواكب ذوق الجمهور المعاصر. إنها قصة جريئة ومختلفة. نحن متحمسون لعرض هذا العمل المميز لجمهورنا، ونطمح من خلاله إلى الارتقاء بمستوى الإنتاجات الأصلية في المنطقة.”

ويُذكر أن مسلسل “بريستيج” يُرتقب أن يحقق صدى واسعًا في أوساط الجمهور، إذ يمزج بأسلوب مبتكر بين عناصر التشويق والكوميديا والجريمة والغموض، ليقدّم تجربة درامية خارجة عن المألوف، بالتعاون مع “ذا بلانت ستوديوز”.

وفي تعليقه على العمل، قال المخرج عمرو سلامة: “مسلسل ‘بريستيج’ هو عمل مليء بالإثارة، ويتميّز بمزجه أنواع درامية متعددة. يجمع بين التشويق والكوميديا الخفيفة التي تُضفي توازنًا وتكسر التوتر و كل الشكر ‘ليانغو بلاي’ على دعمهم المتواصل”

وبدأ عرض مسلسل “بريستيج” حصريًا على “يانغو بلاي” بدءًا من مساء أمس الخميس من أبريل، عبر ثماني حلقات تُطرح بمعدل حلقتين أسبوعيًا كل خميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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يتوفر “يانغو بلاي” في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، ويمكن الوصول إليه عبر جميع الأجهزة. ولفترة محدودة، يقدّم “يانغو بلاي” اشتراكًا مجانيًا لمدة شهر، مما يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى الحصري والمميز الذي يلبي مختلف الأذواق.