ريم مصطفى تردّ لأول مرّة على جدل مشهد “سيد النّاس” وهل أثّر فيها نفسيًّا؟

علّقت الممثّلة المصريّة ريم مصطفى على تصدّرها “التّراند” لفترة طويلة بسبب أحد مشاهدها في مسلسل “سيد النّاس” الّذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

في هذا السّياق، أوضحت ريم خلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشّاذلي”، أنها تتقبّل النّقد البنّاء، لكنّها ترفض تمامًا التّنمّر والتّجريح، مشيرةً إلى أنّها صُدمت من سرعة انتشار المشهد وتحوّله إلى مادّة للسّخرية والاستهزاء.

وأضافت ريم، أنّها حين شاهدت المشهد لأوّل مرّة، علّقت على نفسها قائلة: “إيه القرف ده؟”، في إشارة إلى تصالحها مع ذاتها وقدرتها على نقد أدائها كما قالت إنّها في البداية تأثّرت نفسيًّا بما حصل: “كنت أستيقظ من النّوم وأسأل: ما زلت تراند؟ يقولون لي: نعم، فأعود لأنام مجدّدًا”.

وعن الفيديو السّاخر الّذي نشرته عبر “إنستغرام” والّذي استعانت فيه بجملة شهيرة بالدّعاء بالانتقام، للممثّل عادل إمام، أوضحت ريم، أنها صوّرته قبل أن يتصدّر المشهد التّرند، قائلة: “كأنّ قلبي كان حاسس!”

نذكر أنّ المشهد الّذي أثار الجدل ظهرت فيه ريم مصطفى وهي تعيش لحظة صعبة بعد مقتل نجلها، لتسأل شريكها في المشهد بعبارة: “أنت الّذي قتلت ابني يا مجدي؟”، لكنّ تعابير وجهها بدت غريبة وغير منسجمة مع الموقف، ما دفع العديد من المتابعين لانتقادها واتّهامها بعدم القدرة على التّعبير جيّدًا، ليتحوّل الفيديو إلى مادّة للتنّمر على مواقع التّواصل.

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يُذكر أنّ مسلسل “سيد النّاس” وهو من إنتاج شركة “الصّبّاح” ومن إخراج محمد سامي، ضمّ نخبة من الممثّلين منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، رنا رئيس، ملك زاهر، ريم مصطفى وغيرهم.