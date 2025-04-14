شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تمدد إجازة نهاية الأسبوع بالتزامن مع فورمولا 1 في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن تمديد إجازة نهاية الأسبوع المطولة لتشمل يوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025، وذلك إلى جانب يوم الأحد المقرر مسبقًا.

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة، ويجذب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تهدف إلى منح طلابها ومنسوبيها فرصة الاستمتاع بالحدث الرياضي العالمي، والمشاركة في الأجواء التي تصاحب الفعالية، ضمن رؤية الجامعة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين المسار الأكاديمي والأنشطة المجتمعية والوطنية.

يذكر أن سباق الفورمولا 1 في جدة يعد من أبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم، ويجذب اهتماماً واسعاً من الجمهور المحلي والدولي، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية.

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